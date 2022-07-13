Мясников рассказал об уникальной операции солдату ВСУ

«Его доставили, у него был гемоглобин один, то есть, считай, не было крови в нем. Ему перелили множество литров крови. Я еще шутил: "Теперь ты по крови русский". (…) Сейчас он, конечно, далек от выздоровления, но его жизни ничего не угрожает. Это удивительный медицинский случай, удивительный подвиг врачей. С профессиональной точки зрения это было невозможно», — рассказал доктор.