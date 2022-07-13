"Аэрофлот" возобновляет полеты в Пекин

Авиакомпания "Аэрофлот" с 20 июля возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва - Пекин - Москва. Как сообщила авиакомпания, полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330.

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"Аэрофлот" с 20 июля возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва - Пекин - Москва. Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330", - говорится в сообщении.

Рейс из Москвы в Пекин дополнит маршрутную сеть группы "Аэрофлот" в города Китая, которая уже включает полеты в Шанхай и Гуанчжоу, и, по мнению авиакомпании, станет одним из наиболее востребованных в сети международных направлений. Ранее Аэрофлот открыл продажу авиабилетов из Москвы в Чэнду (провинция Сычуань), полеты начнутся 22 июля.