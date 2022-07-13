Артемий Лебедев рассказал о поездке в ДНР

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев побывал в Донецкой народной республике (ДНР) и городах Запорожской области и поделился впечатлениями. Видео об этом он разместил на своем YouTube-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лебедев назвал Донецк «обычным живым городом». Он отметил, что в столице ДНР работают магазины и точки общепита, однако на улицах почти нет людей.

«Это происходит только сейчас, когда усилились обстрелы, потому что люди хотят, чтобы на них ничего не попало, поэтому сидят по домам. Центральная площадь [Донецка] абсолютно пуста, хотя еще месяц назад, говорят, здесь просто была куча народу. Как будто всех людей стерли в фотошопе», — рассказал блогер.

Он также заявил, что Донецк обстреливают ежедневно. Блогер признался, что испытывал странные ощущения, когда, ночуя в столице ДНР, слышал разрывы артиллерийских снарядов. Дизайнер добавил, что однажды сам чуть не попал под обстрел.

«На очередном КПП, уже почти в самом Донецке, когда мы остановились для того, чтобы залить бензинчик в машину, тут в этот момент что-то над головой *** [ударило] с такой силой, что стало понятно, что это не салют (...) Мы помчались, чтобы спрятаться в гостинице», — описал он произошедшее.

Лебедев добавил, что многие пользователи Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) резко негативно отнеслись к его поездке и начали желать ему смерти. Однако, по словам блогера, ему не совсем понятно, почему юзеры так возненавидели его за то, что он «просто путешествует».