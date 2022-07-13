В Третьяковке появились действующие неделю с момента покупки билеты

Туристический билет на постоянную экспозицию Новой Третьяковки и Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке сроком действия семь дней стал доступен на сайте и в кассах музея. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу галереи.
Недельный билет позволяет в течение семи дней с даты покупки посетить постоянную экспозицию Третьяковской галереи «Шедевры русского искусства XI — начала XX века» в Лаврушинском переулке, 10, и экспозицию «Искусство ХХ века» в Новой Третьяковке на Крымском Валу, 10.
Предполагается, что такой билет поможет избежать очередей на покупку билетов в кассах музея и заранее спланировать визит.
Ранее сообщалось, что в Третьяковской галерее в рамках «Российской креативной недели» состоялся показ дизайнеров, вдохновленных российской культурой. На показе были презентованы результаты творчества более 25 российских дизайнеров, а также молодых локальных брендов, вдохновленных культурным кодом и традициями России.