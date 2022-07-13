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30 минут назад

ВОЗ может признать третий пол на официальном уровне

FBM.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задумалась об обновлении своего руководства по учету гендерной проблематики для того, чтобы объявить, о том что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами».

ВОЗ может признать третий пол на официальном уровне
Фото: FBM.ruFBM.ru

Первое издание руководства было в 2011 г., сейчас ВОЗ было принято решение о его обновлении для руководителей здравоохранения по причине появления новых научных данных и «концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития».

В новом руководстве ВОЗ собирается “выйти за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме”, и пол нельзя ограничивать мужским или женским.

В июле 2021 г. стало известно, что правительством Аргентины было разрешено указывать в разделе паспорта «пол» значок «Х» тем гражданам, кто не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

Стоит отметить, что идея гендерного многообразия активно ведется в западных странах. Так, в марте 2021 г. доктор Рейчел Левайн, перенесшая операцию по смене пола, была утверждена сенатом США в качестве помощника министра здравоохранения.

В России такого энтузиазма к разнообразию полов не разделяют. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, «что же это за бог у Вашингтона, во имя которого США уничтожают основы мироздания».

Общество,Мария Захарова,МИД России,Сенат США,ВОЗ,
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