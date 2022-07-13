Дело в отношении отца сестер Хачатурян передано в Генпрокуратуру

Следственный комитет России направил для утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуру РФ уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна, убитого собственными дочерьми. Об этом сообщает ТАСС.

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«Дело в отношении Хачатуряна передано в Генеральную прокуратуру РФ. В случае утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством материалы дела будут направлены для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы», - сказала источник в правоохранительных органах.

Михаил Хачатурян обвиняется в истязании трех дочерей, сексуальном насилии над ними и распространении порнографии. 29 мая Следственный комитет РФ завершил расследование дела. Следователи ужесточили обвинение, добавив в него распространение порнографии.

Напомним, Кристину, Ангелину и Марию Хачатурян задержали по подозрению в убийстве отца в 2018 году. Старшие сестры обвинялись в умышленном убийстве по предварительному сговору, совершенное группой лиц. По словам сестер, отец долгие годы издевался над ними, что в последствие подтвердила экспертиза.

Расследование дела в отношении самого Хачатуряна было прекращено в связи с его смертью. Однако в декабре 2020 года Басманный суд обязал СКР снова возбудить уголовное дело против него. В марте 2021 года сестер Хачатурян признали потерпевшими.