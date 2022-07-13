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25 минут назад

Популярному российскому комику отказали во въезде в Грузию

Lenta.ru

Популярному российскому стендап-комику Гарику Оганисяну отказали во въезде в Грузию. О таком решении грузинских властей стендапер сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Популярному российскому комику отказали во въезде в Грузию
Фото: biogr.netbiogr.net

«Блин, мне на въезде в Грузию отказали, приколите. Кто-нибудь сталкивался? Че делать?» — написал он.

Юморист также прикрепил к посту фотографию официального решения МВД Грузии об отказе во въезде. Конкретная причина такого решения в документе не уточняется.

После переезда в Москву из Саратова Оганисян стал участником проекта Stand-Up Club #1 и устроился сценаристом на работу в шоу «Вечерний Ургант». В августе 2021 года стендапер заявил о цензуре на Первом канале. Комик рассказал, что его периодически спрашивают о том, что ему и его коллегам запрещено говорить.

Ранее другому популярному российскому комику Илье Соболеву отказали во въезде в Гибралтар из-за российского паспорта. Юморист и его семья планировали посетить полуостров с туристическим визитом. По его словам, сотрудники увидели российские паспорта и «развернули» их.

Общество,Илья Соболев,Первый канал,
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