Популярному российскому комику отказали во въезде в Грузию

Популярному российскому стендап-комику Гарику Оганисяну отказали во въезде в Грузию. О таком решении грузинских властей стендапер сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Блин, мне на въезде в Грузию отказали, приколите. Кто-нибудь сталкивался? Че делать?» — написал он.

Юморист также прикрепил к посту фотографию официального решения МВД Грузии об отказе во въезде. Конкретная причина такого решения в документе не уточняется.

После переезда в Москву из Саратова Оганисян стал участником проекта Stand-Up Club #1 и устроился сценаристом на работу в шоу «Вечерний Ургант». В августе 2021 года стендапер заявил о цензуре на Первом канале. Комик рассказал, что его периодически спрашивают о том, что ему и его коллегам запрещено говорить.