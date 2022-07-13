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53 минуты назад

Автохам нарвался на ехавших в автобусе силовиков: видео

Денис Фьючин

В Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля грубо подрезал автобус, в котором ехал взвод ОМОНа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший зафиксированную видеорегистратором другого участника движения запись.

После своей выходки мужчина показал средний палец. Однако такое поведение не сошло с рук автохаму. На светофоре силовики объяснили лихачу, что не стоило так себя вести на дороге.

На кадрах видно, что из транспорта один за другим выходят правоохранители и подходят к машине нарушителя. После проведенной беседы они спокойно возвращаются в автобус.

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