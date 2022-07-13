В Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля грубо подрезал автобус, в котором ехал взвод ОМОНа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший зафиксированную видеорегистратором другого участника движения запись.

После своей выходки мужчина показал средний палец. Однако такое поведение не сошло с рук автохаму. На светофоре силовики объяснили лихачу, что не стоило так себя вести на дороге.