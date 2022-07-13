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10 минут назад

Актер Анатолий Белый уволился из МХТ и покинул Россию

Газета.Ru

Актер Анатолий Белый покинул Московский художественный театр имени Чехова и уехал из страны. Об этом сообщает журнал «Театр».

Актер Анатолий Белый покинул Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ближайшие постановки, в которых был задействован артист, пройдут без него. Белый должен был участвовать в гастролях со спектаклем «Сережа» в Красноярске 5 и 6 сентября. Его заменит Константин Хабенский.

В афише МХТ Белый также не значится в премьерах сентября. Как сообщается, артист уволился из театра по собственному желанию.

Уехавший в Израиль Макаревич решил вернуться в Россию

Ранее стало известно, что главным режиссером московского театра «Ленком Марка Захарова» назначен Алексей Франдетти. Директором театра останется Марк Варшавер. О приглашении Франдетти на должность стало известно в начале июля. Договор с Франдетти ориентировочно заключат на год.

Общество,Шоу-бизнес,Анатолий Белый,Константин Хабенский,Алексей Франдетти,
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