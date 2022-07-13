Актер Анатолий Белый покинул Россию

Актер Анатолий Белый покинул Московский художественный театр имени Чехова и уехал из страны. Об этом сообщает журнал «Театр».
Ближайшие постановки, в которых был задействован артист, пройдут без него. Белый должен был участвовать в гастролях со спектаклем «Сережа» в Красноярске 5 и 6 сентября. Его заменит Константин Хабенский.
В афише МХТ Белый также не значится в премьерах сентября. Как сообщается, артист уволился из театра по собственному желанию.
Ранее стало известно, что главным режиссером московского театра «Ленком Марка Захарова» назначен Алексей Франдетти. Директором театра останется Марк Варшавер. О приглашении Франдетти на должность стало известно в начале июля. Договор с Франдетти ориентировочно заключат на год.