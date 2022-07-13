В России не планируется вводиться ограничения из-за роста заболеваемости COVID

Введение в России ограничений в связи с ростом новых случаев заболеваемости коронавирусом не требуется. Вызванная подвариантами BA.4/BA.5 инфекция протекает легче. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

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«Заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами «Альфа» или «Дельта». Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», - говорится в сообщении.

Однако в ведомстве посоветовали все же не пренебрегать мерами предосторожности. Так, гражданам из уязвимых категорий рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами. Также сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации раз в полгода.