Верховный суд РФ признал право требовать компенсацию за гибель питомца

Верховный суд России рассмотрел дело Юлии Антиповой, собака которой погибла в результате автоаварии, и признал ее право на получение компенсации морального вреда с виновного в смерти питомца, сообщают «Известия» со ссылкой на определение Верховного суда № 15-КГ22-1-К1.
ДТП произошло в 2019 году, когда водитель сбил насмерть собаку породы чихуахуа, которая переходила дорогу вместе с хозяйкой. Владелец транспортного средства был арестован на двое суток за оставление места аварии и оштрафован на 1,5 тыс. рублей за непредоставление преимущества пешеходу.
Антипова также требовала выплатить ей компенсацию морального вреда за смерть домашнего животного.
«С моей точки зрения это решение было необходимым, несмотря на то, что в России нет прецедентного права, у нас суды, вынося решение, ориентируются на решения по аналогичным делам. Тем более, когда это касается примера, который подал суд столь высокого уровня. И адвокаты, формулируя исковые заявления в интересах граждан, они будут ссылаться на это решение и апеллировать к нему», — отреагировал на решение суда депутат Госдумы Владимир Бурматов.
Парламентарий также обратил внимание на ситуации, когда люди относятся к питомцам как к членам семьи, а не имуществу. В связи с этим актуальность подобного решения суда еще более объяснима.
«Я одобряю это решение, что потерпевшей женщине, потерявшей собаку, выплатят компенсацию морального вреда, конечно в половину того, что она затребовала, но это уже хороший знак. Это значительный шаг», — заявила директор московского отделения Альянса защиты животных Ольга Крюкова.
Самым примечательным в решении суда Крючкова видит признание наличия морального вреда из-за потери питомца, хотя по законодательству домашние любимцы всё еще являются имуществом.