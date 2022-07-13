Верховный суд РФ признал право требовать компенсацию за гибель питомца

«С моей точки зрения это решение было необходимым, несмотря на то, что в России нет прецедентного права, у нас суды, вынося решение, ориентируются на решения по аналогичным делам. Тем более, когда это касается примера, который подал суд столь высокого уровня. И адвокаты, формулируя исковые заявления в интересах граждан, они будут ссылаться на это решение и апеллировать к нему», — отреагировал на решение суда депутат Госдумы Владимир Бурматов.