Глава Крыма объяснил избиение военных в Судаке

«Конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию. Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт», — объяснил Сергей Аксенов в своем telegram-канале.