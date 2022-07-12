Еще один регион России рекомендовал гражданам носить маски

Оперативный штаб Калужской области по противодействию коронавирусной инфекции порекомендовал гражданам вернуться к ношению масок в общественных местах. Соответствующее заявление разместили на сайте правительства региона.

Отмечается, что мера обусловлена «резко возрастающим количеством заболевших COVID-19 в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге». Также сообщается, что у пациентов выявляют новый вид омикрон-штамма, который протекает в легкой форме, но при этом имеет большую контагиозность.

Помимо масочного режима в замгубернатора Калужской области Константин Горобцов поручил обеспечить готовность системы 122, поликлиник и проверить наличие медицинских препаратов. На данный момент в регионе выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. В больницах временно приостановлено посещение родственников.