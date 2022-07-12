«Супер-комбо»: Артемий Лебедев похвастался визитом на Запорожскую АЭС

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев нарушил запрет на въезд на Украину и посетил Запорожскую атомную электростанцию. Фотографии из своего путешествия он разместил в социальной сети.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На одном из снимков он стоит на крыше шестого энергоблока Запорожской АЭС «держа» на ладони трубы вдалеке. По словам Лебедева, данная поездка позволила ему удовлетворить любовь к посещению редких и интересных мест, а также «насрать на авторитет».

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«Тут прям супер-комбо — попасть на атомную электростанцию (это всегда непросто) на территории Украины, куда личным указом Зеленского мне въезд запрещен с января этого года еще на пять лет!» — написал под фотографиями блогер.

В заключение он добавил, что, на его взгляд, «из таких маленьких радостей и должна состоять полноценная жизнь».

Стоит отметить, что пользователи соцсети негативно отреагировали на поступок Лебедева. Одни стали предупреждать блогера о том, что такими действиями он закрывает себе путь и в другие страны, а еще часть и вовсе обвинять в разжигании ненависти между Россией и Украиной.