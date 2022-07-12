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31 минуту назад

Запрет на фотографирование в ресторанах «Вкусно — и точка» объяснили

Елена Прошина

Представитель пресс-службы сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Наталья Меркушова ответила на претензии россиян, вызванные запретами пользоваться розетками и вести фото- и видеосъемки в заведениях. В разговоре с «Газетой.Ru»

она заявила, что эти внутренние правила раньше были и в McDonald’s.

Меркушова отметила, что данные положения связаны с техникой безопасности и запретом на фотографирование и съемку других посетителей ресторанов, а также производственных помещений.

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«Разумеется, мы не будем запрещать компании за столом проводить фото/видео съемку, но, если пожалуются другие посетители, сможем принять меры в соответствии с правилами», — добавила она.

Ранее Telegram-канал «Подъем» опубликовал перечень правил во «Вкусно — и точка», который посетители обнаружили в заведении на Большой Ордынке. Находка вызвала среди москвичей шквал критики, поскольку до этого в McDonald’s они с подобными запретами не сталкивались.

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