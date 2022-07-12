Глава СПЧ прокомментировал арест и смерть ученого Колкера

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев напомнил об истории с ученым из Новосибирска Дмитрием Колкером, который скончался через несколько дней после ареста. По его мнению, в данной ситуации силовые структуры могли был действовать «мягче». Об этом пишет РИА «Новости».

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Валерий Фадеев уточнил, что тем, кто принимал решение о заключении его под стражу, следовало бы рассмотреть и другие меры, кроме ареста.

Он посоветовал чаще использовать такие варианты, как подписка о невыезде, денежный залог, домашний арест. По его данным, вариант с внесением залога в российской юридической практике используется очень редко.

Фадеев напомнил, что его организация неоднократно выступала «за более аккуратное отношение к заключению под стражу обвиняемых, подследственных».