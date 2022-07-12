Как уживаются российские и украинские туристы в турецких отелях

Как сообщает издание BFB, туристы из России и Украины довольно мирно уживаются на турецких курортах, хотя у турков были опасения насчет враждебности, которой отличаются украинцы.

Фото: FBM.ru FBM.ru

В марте такие случае имели место среди россиян и украинцев, которые вынужденно застряли на турецких и египетских курортах после 24 февраля. По имеющимся сведениям, в некоторых случаях взаимная агрессия русских и украинцев приводила к масштабным побоищам с использованием стульев, столов, посуды и прочих бытовых предметов.

Турки, глядя на массовые драки, приняли информацию к сведению, и с открытием сезона пообещали развести россиян и украинцев от греха подальше. Однако из-за наплыва туристов в Турцию, похоже, это обещание не везде выполняется.

Есть отели, где россиян селят с казахстанцами и туристами из других стран, и при этом в отеле нет ни одного украинца, а есть случаи, когда в одном отеле живут и россияне, и украинцы. Но информации о том, что они враждуют между собой, пока не поступало. Туристы ведут себя мирно.

Российские туристы, побывавшие в Турции, рассказывают, что никаких конфликтов с украинцами, немцами, британцами у них не было, так что за это можно не беспокоиться. А вот цены у турков напрягают.