Как уживаются российские и украинские туристы в турецких отелях

Как сообщает издание BFB, туристы из России и Украины довольно мирно уживаются на турецких курортах, хотя у турков были опасения насчет враждебности, которой отличаются украинцы.
В марте такие случае имели место среди россиян и украинцев, которые вынужденно застряли на турецких и египетских курортах после 24 февраля. По имеющимся сведениям, в некоторых случаях взаимная агрессия русских и украинцев приводила к масштабным побоищам с использованием стульев, столов, посуды и прочих бытовых предметов.
Турки, глядя на массовые драки, приняли информацию к сведению, и с открытием сезона пообещали развести россиян и украинцев от греха подальше. Однако из-за наплыва туристов в Турцию, похоже, это обещание не везде выполняется.
Есть отели, где россиян селят с казахстанцами и туристами из других стран, и при этом в отеле нет ни одного украинца, а есть случаи, когда в одном отеле живут и россияне, и украинцы. Но информации о том, что они враждуют между собой, пока не поступало. Туристы ведут себя мирно.
Российские туристы, побывавшие в Турции, рассказывают, что никаких конфликтов с украинцами, немцами, британцами у них не было, так что за это можно не беспокоиться. А вот цены у турков напрягают.
Сообщается, что в Турции местами цена отдыха выросла на 200%, особенно в популярных отелях. Однако в основном рост цены обеспечила авиаперевозка. Поэтому, если прошлогодние летние туры в Турцию начинались от 100 тысяч рублей, то сейчас это недельное удовольствие обойдется в 150-180 тысяч рублей на двоих.