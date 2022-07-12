Шевчук перечислил гонорары от концертов украинским беженцам

Музыкант Юрий Шевчук рассказал, что перечислил все гонорары от последних концертов группы «ДДТ» украинским беженцам. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале журналистки Екатерины Гордеевой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мои дети взрослые уже, и мне не так много нужно финансов. Я свой личный гонорар ни разу не взял ни за один концерт. Все деньги перечислил беженцам с Украины. Люди страдают», — отметил артист.

Он добавил, что неважно откуда человек — из Донецка, Киева или Москвы.

19 мая стало известно, что на Шевчука составили административный протокол, это произошло после концерта в Уфе. Во время своего выступления музыкант раскритиковал специальную военную операцию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина».

«Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — сказал Шевчук со сцены.

После окончания концерта к нему за кулисы пришли представители правоохранительных органов, которые провели с ним беседу.