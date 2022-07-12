Пушилин и Кириенко навестили раненых волонтеров из «Молодой Республики» в ДНР

«Им оказывается все необходимое лечение, ребята держатся молодцом, их жизни на данный момент ничего не угрожает», — написал он.

Утром 10 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что ВСУ обстреляли населенные пункты Калиново, Пантелеймоновка, Михайловка ракетами БМ-27 «Ураган», а по населенному пункту Гольмовский было выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град». В тот же день ВСУ нанесли ракетный удар по городу Алчевску в Луганской народной республике из РСЗО HIMARS, поставленных из США.