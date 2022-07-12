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10 минут назад

Пушилин и Кириенко навестили раненых волонтеров из «Молодой Республики» в ДНР

Газета.Ru

Глава ДНР Денис Пушилин, первый заместитель руководителя АП Сергеем Кириенко, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и депутат Госдумы Дмитрий Саблин навестили раненых волонтеров из «Молодой Республики», которые пострадали 10 июля при обстреле Шахтерского района, сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики.

Пушилин и Кириенко навестили раненых волонтеров из «Молодой Республики» в ДНР
Фото: Телеграм-канал «АНДРЕЙ ТУРЧАК Z»Телеграм-канал «АНДРЕЙ ТУРЧАК Z»

«Им оказывается все необходимое лечение, ребята держатся молодцом, их жизни на данный момент ничего не угрожает», — написал он.

Утром 10 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что ВСУ обстреляли населенные пункты Калиново, Пантелеймоновка, Михайловка ракетами БМ-27 «Ураган», а по населенному пункту Гольмовский было выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град». В тот же день ВСУ нанесли ракетный удар по городу Алчевску в Луганской народной республике из РСЗО HIMARS, поставленных из США.

Общество,Денис Пушилин,Сергей Кириенко,Дмитрий Саблин,Андрей Турчак,Единая Россия,Госдума,
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