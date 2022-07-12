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47 минут назад

Предприниматели из Петербурга создали катер в виде спорткара. Видео

Денис Фьючин

Команда инженеров из Санкт-Петербурга спроектировала и спустила на воду полноценный катер, выполненный в форме Ford Mustang. Команда Ruptly посмотрела на необычное "судно" и узнала подробности его создания в пятницу, 8 июля.

По словам генерального директора тюнинг-ателье Ford-Market Дмитрия Ратюка, идея создания оригинального плавательного средства пришла внезапно. Конструкторы решили совместить две вещи: яркий и запоминающийся дизайн автомобиля и функционал катера.

"Взяли пластиковую копию кузова [Ford] Mustang 1967 года. Взяли настоящий заводской катер с подвесным мотором. Очень долго подбирали по размерам. И в течение, грубо говоря, года мы все сделали, создали этот проект", - пояснил мужчина.

По сообщениям СМИ со ссылкой на Ратюка, плавсредство собрано на базе заводского катера длиной в 4,5 метра и оборудовано мотором мощностью в 90 лошадиных сил, который позволяет рассекать водные просторы на скорости до 60 километров в час.

Видео: Ruptly

Общество,Видео,Ford,
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