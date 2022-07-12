Раскрыты подробности о первом россиянине с оспой обезьян

Мужчина, ставший первым пациентом с оспой обезьян в России, состоит на учете в Центре по профилактике и борьбе со СПИД. Об этом сообщает «Фонтанка».

В Роспотребнадзоре 12 июля сообщили о первом подтвержденном случае вируса оспы обезьян в России. Пациент - молодой человек, недавно вернувшийся в Санкт-Петербург из Португалии. Он обратился в больницу с характерной сыпью, его заболевание протекает в легкой форме.

В Роспотребнадзоре заявили, что все люди, контактировавшие с ним, установлены и находятся под медицинским наблюдением.

Как утверждает «Фонтанка», ранее молодой человек посетил Центр по профилактике и борьбе со СПИД, Роспотребнадзор провел там дезинфекцию помещений. Общавшихся с ним сотрудников центра обследовали.

По неподтвержденной информации, дезинфекцию проводили и в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, куда он также обращался за помощью.

По данным Reuters на 11 июля, в более чем 50 странах мира выявлено более 7600 случаев заражения вирусом оспы обезьян.