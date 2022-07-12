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52 минуты назад

Раскрыты подробности о первом россиянине с оспой обезьян

Мария Иванова

Мужчина, ставший первым пациентом с оспой обезьян в России, состоит на учете в Центре по профилактике и борьбе со СПИД. Об этом сообщает «Фонтанка».

В Роспотребнадзоре 12 июля сообщили о первом подтвержденном случае вируса оспы обезьян в России. Пациент - молодой человек, недавно вернувшийся в Санкт-Петербург из Португалии. Он обратился в больницу с характерной сыпью, его заболевание протекает в легкой форме.

В Роспотребнадзоре заявили, что все люди, контактировавшие с ним, установлены и находятся под медицинским наблюдением.

Как утверждает «Фонтанка», ранее молодой человек посетил Центр по профилактике и борьбе со СПИД, Роспотребнадзор провел там дезинфекцию помещений. Общавшихся с ним сотрудников центра обследовали.

Ученый рассказал, нужно ли срочно делать прививку от оспы обезьян

По неподтвержденной информации, дезинфекцию проводили и в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, куда он также обращался за помощью.

По данным Reuters на 11 июля, в более чем 50 странах мира выявлено более 7600 случаев заражения вирусом оспы обезьян.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пообещала переименовать вирус оспы обезьян (MPXV) осле того, как группа ученых выразила опасения, что название может быть дискриминирующим и стигматизирующим.

Общество,Видео,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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