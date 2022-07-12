Ученый рассказал, нужно ли срочно делать прививку от оспы обезьян

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов заявил, что старая прививка от натуральной оспы может не сработать в случае заражения оспой обезьян. Как сообщает «Секрет фирмы», эксперт отметил, что в теории помочь снизить риск инфицирования может новая вакцина, однако в обычной клинике таким препаратом привиться не выйдет.

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Нетесов отметил, что внимание к оспе обезьян оправданно, хотя эта инфекция передаётся от человека к человеку слабее, чем вирус натуральной оспы. Остановить эпидемические цепочки можно благодаря изоляции заболевших и контактных лиц в течение нескольких недель, а потому повторение ситуации с пандемией COVID-19 россиянам не грозит.

Говоря о старых прививках от натуральной оспы, вирусолог подчеркнул, что однозначных данных об их эффективности против нового заболевания пока нет.

«Поэтому я бы не стал категорически утверждать, что эта старая, 40-летней давности прививка стопроцентно защищает от оспы обезьян», — отметил Нетесов.

Новая вакцинация теоретически может помочь не заболеть при близком контакте с зараженным, однако в обычных клиниках их не делают.

«Эти вакцины по официальному запросу от исследовательских НИИ ставят сотрудникам, которые занимаются изучением той же оспы обезьян или оспы грызунов. Запасы вакцины в России, я полагаю, составляют несколько миллионов доз», — рассказал ученый.

Напомним, что 12 июля Роспотребнадзор сообщил о первом случае заболевания оспой обезьян в России. По данным ведомства, инфекцию обнаружили у молодого человека, который вернулся домой из поездки в Европу.