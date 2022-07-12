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1 час назад

Роспотребнадзор назвал лучший способ защиты от оспы обезьян

Никита Бородкин

В Роспотребнадзоре назвали россиянам лучший способ защиты от оспы обезьян. Как сообщает пресс-служба ведомства, проведенная ранее вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения заболевания, поскольку прививки от всех поксвирусов дают отличный перекрестный иммунитет.

Роспотребнадзор назвал лучший способ защиты от оспы обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несмотря на это, при контактах с людьми, которые прибыли из стран с зафиксированными случаями оспы обезьян, стоит следовать базовым правилам профилактики. Для этого достаточно использовать защитную маску и мыть руки.

В ведомстве отметили, что оспа не отличается высокой заразностью, однако инфекцию можно подхватить даже воздушно-капельным путем при длительном контакте с больным. Заражение также возможно и при соприкосновении с пораженными участками кожи заболевшего.

Напомним, что 12 июля стало известно о первом случае заболевания оспой обезьян в России. По данным Роспотребнадзора, инфекцию обнаружили у молодого человека, который вернулся домой из поездки в Европу. После возвращения в страну он обратился к врачам с характерной сыпью. Сейчас россиянин изолирован и находится в инфекционной больнице, болезнь протекает в легкой форме.

На 11 июля оспа обезьян зафиксирована в 59 неэндемичных странах, всего выявлено более 9 тысяч случаев заболевания.

Общество,Роспотребнадзор,
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