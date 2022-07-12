Роспотребнадзор назвал лучший способ защиты от оспы обезьян

В Роспотребнадзоре назвали россиянам лучший способ защиты от оспы обезьян. Как сообщает пресс-служба ведомства, проведенная ранее вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения заболевания, поскольку прививки от всех поксвирусов дают отличный перекрестный иммунитет.

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Несмотря на это, при контактах с людьми, которые прибыли из стран с зафиксированными случаями оспы обезьян, стоит следовать базовым правилам профилактики. Для этого достаточно использовать защитную маску и мыть руки.

В ведомстве отметили, что оспа не отличается высокой заразностью, однако инфекцию можно подхватить даже воздушно-капельным путем при длительном контакте с больным. Заражение также возможно и при соприкосновении с пораженными участками кожи заболевшего.

Напомним, что 12 июля стало известно о первом случае заболевания оспой обезьян в России. По данным Роспотребнадзора, инфекцию обнаружили у молодого человека, который вернулся домой из поездки в Европу. После возвращения в страну он обратился к врачам с характерной сыпью. Сейчас россиянин изолирован и находится в инфекционной больнице, болезнь протекает в легкой форме.