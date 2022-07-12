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38 минут назад

Жителям Москвы рекомендовали носить маски в закрытых помещениях

Никита Бородкин

Оперштаб Москвы рекомендовал жителям города снова начать носить маски в закрытых общественных помещениях. Об этом сообщает Telegram-канал социального комплекса столицы.

Отмечается, что в Москве наблюдается подъем заболеваемости COVID-19: за прошлую неделю число новых случаев коронавируса в столице выросло на 57% по сравнению с неделей ранее. При этом базовая планка заболеваемости в Москве была самой низкой за всю историю пандемии. Подъем связан с распространением субвариантов BA.4 и BA.5 омикрон-штамма COVID-19.

В большинстве случаев заболевание требует терапии, которая схожа с терапией при обычном ОРВИ. Это подтверждается и уровнем госпитализаций, который на фоне такого подъема вырос лишь на 9%.

В оперштабе подчеркнули, что коронавирус все еще может быть опасен для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Таких граждан попросили внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать меры профилактики. При первых симптомах заболевания москвичей просят сразу обращаться к врачу.

Также в городских поликлиниках дополнительно усилена работа дежурных отделений ОРВИ. На сегодняшний день они загружены лишь на 40%. Кроме того, в Москве свободны две трети развернутых коек для лечения пациентов с коронавирусом.

В организации напомнили, что самым действенным способом борьбы с инфекцией является вакцинация. В оперштабе рекомендовали пожилым людям и страдающим от хронических болезней поставить прививку или ревакцинироваться для лучшей защиты.

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