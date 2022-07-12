Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из поездки по европейским странам. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
По данным ведомства, после возвращения домой молодой человек обратился к врачу «с характерной сыпью».
«Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет», - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре также отметили, что все, кто общался с заболевшим, взяты под наблюдение, и «возможность дальнейшего распространения инфекции купирована».
Пациента с оспой обезьян удалось выявить благодаря доступности тест-систем центра «Вектор». В стране достаточно наборов реагентов для обнаружения вируса, заверили в пресс-службе ведомства.
Первые случаи заражения человека вирусом оспы обезьян были выявлены еще в 70-х годах прошлого века. Чаще всего заболевание выявляли у людей, находившихся в Африке. На начальном этапе у зараженных появляется лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Также на лице может быть сыпь, которая затем распространяется по другим частям тела.
Ранее глава европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что масштабы распространения оспы обезьян среди людей представляют реальную опасность. Несмотря на это, чрезвычайный комитет ВОЗ пока решил не объявлять ЧС международного значения.