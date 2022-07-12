Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из поездки по европейским странам. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, после возвращения домой молодой человек обратился к врачу «с характерной сыпью».

«Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также отметили, что все, кто общался с заболевшим, взяты под наблюдение, и «возможность дальнейшего распространения инфекции купирована».

Пациента с оспой обезьян удалось выявить благодаря доступности тест-систем центра «Вектор». В стране достаточно наборов реагентов для обнаружения вируса, заверили в пресс-службе ведомства.

Первые случаи заражения человека вирусом оспы обезьян были выявлены еще в 70-х годах прошлого века. Чаще всего заболевание выявляли у людей, находившихся в Африке. На начальном этапе у зараженных появляется лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Также на лице может быть сыпь, которая затем распространяется по другим частям тела.