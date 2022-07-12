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17 минут назад

Россиян предупредили о новом пике коронавируса

Елена Прошина

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на какое-то время может вырасти, но подъем будет незначительным. Такое заявление сделал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает РИА Новости.

Россиян предупредили о новом пике коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что заболеваемость COVID-19 на территории России предположительно вырастет в середине августа и осенью. Люди могут повторно заразиться коронавирусной инфекцией через полгода, если не пройдут ревакцинацию. Он добавил, что тяжесть протекания инфекции и количество госпитализированных еще предстоит установить.

«Рост [заболеваемости COVID-19] может быть, но только он не будет таким уж значительным», — указал Альтштейн.

Он отметил, что пик заболеваемости COVID-19 был зимой, и после него на территории России появились несколько вариантов омикрона. Их пики пришлись на май и июнь, однако рост количества инфицированных и тяжесть протекания инфекции были незначительными.

«Сейчас второй вот этот пик июньский в целом по миру имеет тенденцию сейчас снизиться», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что считает маловероятным потрясения, с которыми столкнулся мир два года назад при обнаружении коронавирусной инфекции.

Общество,Анатолий Альтштейн,Евгений Тимаков,
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