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1 час назад

Исследование: россияне боятся дефицита больше ядерной войны

Газета.Ru

Рост цен и дефицит товаров волнует жителей Росси сильнее возможного обострения конфликта на Украине. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Национального индекса тревожностей", подготовленного агентством КРОС за первые три месяца спецоперации (24 февраля — 31 мая).

Исследование: россияне боятся дефицита больше ядерной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суммарный индекс тревожности из-за роста цен и возможности дефицита товаров составил 1873,16, из-за общественной реакции на события после начала спецоперации, в том числе отъезда звезд шоу-бизнеса и западных санкций - 1678,16.

Суммарный индекс тревожности из-за самой спецоперации составил 1654,43. При этом боевые действия обсуждаются в социальных сетях в 5,5 раза чаще, чем в СМИ. В исследовании аналитики ранжировали фобии россиян на основе анализа сообщений в СМИ и социальных сетях. Суммарный индекс показывает масштаб "информационной волны", а индекс "приживаемости" - как сильно это взволновало пользователей.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер назвал три возможных исхода военного конфликта на Украине. Во-первых, если российские войска останутся на занимаемых ими позициях, Россия "получит 20% Украины" и большую часть Донбасса. Во-вторых, противники РФ могут попробовать выдавить ее из Крыма. В-третьих, Украина может попытаться выбить российские войска на "стартовые позиции". Президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, выберет третий вариант.

Общество,Владимир Зеленский,Генри Киссинджер,
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