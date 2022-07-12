Исследование: россияне боятся дефицита больше ядерной войны

Рост цен и дефицит товаров волнует жителей Росси сильнее возможного обострения конфликта на Украине. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Национального индекса тревожностей", подготовленного агентством КРОС за первые три месяца спецоперации (24 февраля — 31 мая).

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Суммарный индекс тревожности из-за роста цен и возможности дефицита товаров составил 1873,16, из-за общественной реакции на события после начала спецоперации, в том числе отъезда звезд шоу-бизнеса и западных санкций - 1678,16.

Суммарный индекс тревожности из-за самой спецоперации составил 1654,43. При этом боевые действия обсуждаются в социальных сетях в 5,5 раза чаще, чем в СМИ. В исследовании аналитики ранжировали фобии россиян на основе анализа сообщений в СМИ и социальных сетях. Суммарный индекс показывает масштаб "информационной волны", а индекс "приживаемости" - как сильно это взволновало пользователей.