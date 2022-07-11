Шотландия отказалась принимать украинских беженцев

Шотландия на три месяца приостановила прием заявок на размещение от беженцев из Украины, объяснив это решение нехваткой жилья для них. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

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«Шотландия приостановит свою схему спонсорства украинских беженцев на три месяца, поскольку она сталкивается с отсутствием подходящего жилья, объявило правительство», — говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что этот шаг сделан, чтобы «гарантировать перемещенным лицам, которые уже находятся в Шотландии, и те, кто прибудут в ближайшие месяцы, безопасность, защиту и достаточную поддержку».