Третья «Российская креативная неделя» сработала как креативный коллайдер

С 7 по 10 июля 2022 года московский Парк Горького в третий раз стал эпицентром креатива — здесь прошел форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW), объединивший представителей всех креативных индустрий страны, власти и бизнеса.

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За эти дни Форум посетили 350 тысяч человек. Онлайн-трансляции посмотрели свыше 10 миллионов людей, было проведено 350 мероприятий при участии 1300 спикеров. На «Российскую креативную неделю» приехали представители из 62 регионов.

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На пленарном заседании «Новое время — новые правила креативного сектора» представители творческих отраслей и власти обсудили гарантии от государства для креативных индустрий, импортозамещение и точки роста и пришли к выводу, что наступило время самых широких возможностей для всех креативных индустрий.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Росии Сергей Кириенко сообщил, что Администрация президента и правительство России ведут переговоры о создании межведомственной структуры — проектного офиса для координации работы всех креативных индустрий, но ключевые предложения должны поступить от представителей творческих отраслей в итоговой резолюции «Российской креативной недели».

«Возможность развития креативных индустрий строится на нескольких вещах. Она требует вызова и он у нас есть. Она требует базовой системы подготовки и образования, и российская система образования, науки такую опору дает. Она требует фундаментальной культурной основы — мало стран в мире, которые имеют такую историю культуры. И она требует творческо-предпринимательской активности и воли. И с этим у нас тоже все хорошо. Вся эта совокупность у нас сегодня есть. Поэтому вызов огромный, это правда, но и возможности невероятные. Россия сегодня — по-настоящему страна возможностей», — рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

На выездном заседании комиссии Госсовета по направлению «Культура» «О мерах по обеспечению устойчивости креативных индустрий в современных условиях» были выявлены ключевые точки роста и устойчивости креативного предпринимательства в регионах и необходимость создания межведомственного проектного офиса, который бы обеспечил коммуникацию между всеми креативными индустриями.

Как итог заседания отраслевых гильдий «Российской креативной недели» в сентябре в Госдуме заработает специальная площадка, объединяющая разные комитеты для продвижения законодательных инициатив в сфере креативных индустрий.

В этом году существенно увеличилось количество участников форума из регионов. На площадках «Российской креативной недели» свои кейсы и программы представили Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Ленинградская, Ульяновская, Мурманская, Калининградская, Новгородская области и многие другие.

«"Российская креативная неделя" — своеобразный креативный коллайдер и возможность для нас, представителей креативных индустрий, раз в год творчески столкнуться и создать новую энергию для развития индустрий, для себя, своих семей и страны в целом. В этом году у нас феноменальное количество участников из регионов — на форум приехали делегации из 62 субъектов Российской Федерации во главе с губернаторами. У каждой команды есть определенный запрос под конкретные проекты и планы развития креативных индустрий. Наметившиеся стратегии мы продолжим создавать с правительствами и креаторами на региональных форумах. На площадке RCW в этом году подписано 15 соглашений о сотрудничестве с регионами, фондами, партнерами, среди которых Сибирский институт развития креативных индустрий, Российское Общество Знание, Федерация креативных индустрий», — отметила директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

На форуме «Российская креативная неделя» проанонсировано проведение второго сезона Национальной премии в области креативных индустрий — Russian Creative Awards. В ближайшее время начнется заявочная кампания премии — заявку могут подать любые российские проекты, занятые в одной из креативных индустрий или кросс-индустриальном проекте.

Работу павильона Created in Moscow открыл мэр Москвы Сергей Собянин, который подчеркнул, что правительство города продолжит поддерживать креативные индустрии в условиях санкций и новых вызовов. Так, в Москве сети кинотеатров получили гранты на продвижение и прокат отечественных фильмов. В технопарках создается система креативных технопарков. «Два из них получили статус. Около пяти площадок подали заявки. Мы над ними работаем», — рассказал мэр.

На площадке «Издательское дело и журналистика» сформулировали перечень мер поддержки, необходимых книжной отрасли. В павильоне «Образование в креативных индустриях» министр Валерий Фальков поддержал идею стажировки студентов технических вузов в творческих учебных заведениях для повышения креативности и предложили организовать большую встречу отраслевых гильдий «Российской креативной недели» с представителями вузов на площадке РГУ имени Косыгина. На площадке «IT, компьютерная графика, разработка компьютерных игр» акцентировали внимание на необходимости создания российской платформы, на которую отечественные разработчики смогут выкладывать свои продукты.

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