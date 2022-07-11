В России предложили создать черный список артистов

«И, конечно, такие списки должны быть составлены и в отношении актеров театра и кино, и в отношении руководителей различных НКО, публицистов, журналистов, писателей. Страна должна знать своих героев, над этим, кстати, работает ОП РФ. Но и антигероев все хорошо должны знать для того, чтобы принимать для себя соответствующие решения», — написал Малькевич.