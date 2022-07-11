Дроздов рассказал о самочувствии после инцидента на съемках

Телеведущий и автор программы «В мире животных» Николай Дроздов, потерявший сознание на съемках в Москве, рассказал о своем самочувствии после случившегося. Его слова приводит «Звезда».

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Дроздов отметил, что причиной потери сознания у него послужило упавшее за два часа съемок давление. Однако на момент приезда скорой он уже пришел в себя и все его показатели оказались в норме.

«Сейчас все в порядке. Испуг на пустом месте», — добавил Дроздов.

Ранее стало известно, что телеведущему стало плохо во время съемок нового эпизода подкаста в библиотеке на Аргуновской улице. Дроздов потерял сознание, но до приезда скорой пришел в себя.