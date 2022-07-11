Дроздов потерял сознание во время съемок в Москве

Телеведущий и автор программы «В мире животных» Николай Дроздов потерял сознание во время съемок нового подкаста в Москве недалеко от Останкинской телебашни. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на свой источник.
По данным телеканала, Дроздову резко стало плохо во время съемок нового эпизода подкаста в библиотеке на Аргуновской улице и он потерял сознание. На место сразу вызвали скорую помощь. На данный момент телеведущий уже пришел в себя, его осматривают медики. Предположительно, Дроздову стало плохо из-за жары, других подробностей произошедшего пока нет.
Телеведущий с 1977 до 2019 года вел программу «В мире животных», которая принесла ему всенародную известность. В июне 2022 года Дроздов отпраздновал 85-летие. В частности, с юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин.