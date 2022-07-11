Россиянам рассказали о способе «пробраться» в Европу

Жители России могут попасть в Литву, воспользовавшись поездом из Калининграда. Об этом пишет Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

Канал отмечает, что россиянам нужно купить билет на поезд до Калининграда или до первой российской станции в Калининградской области — Чернышевское. Если же нужно попасть из Литвы в Россию — покупать билет нужно из Калининграда в нужный город, так как пассажир в таком случае имеет право сесть на поезд на любой станции между пунктами А и Б.

Когда поезд въедет на территорию Литвы, можно выйти на станциях Кибартай и Кяна. Эти станции были ранее закрыты для пассажиров в связи с ведением антикоронавирусных ограничений, но сейчас ситуация поменялась, утверждает Telegram-канал.

«Пассажиры смогут пройти паспортный контроль и попасть в страну, если «соответствуют условиям въезда». Это значит, что помимо билета на поезд и паспорта с визой, могут потребовать предъявить документы, подтверждающие цель поездки. Это могут быть билеты обратно в Россию или в третью страну, приглашение на мероприятие, брони отелей», - подчеркивается в сообщении.

Заранее о поездки предупреждать не требуется. Также литовские пограничники подтвердили, что на этих двух станциях возможна и посадка на поезд.

При этом издание предупредило, что «этот маршрут вряд ли можно назвать надежным» и посоветовало всем, кто собирается им воспользоваться, «подготовить все нужные документы, брони и билеты».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны ЕС единым решением прекратить выдачу виз россиянам. В МИД Польши сообщили, что в связи с российской специальной военной операцией на Украине консульские учреждения страны в России практически полностью остановили выдачу виз, решения принимаются в индивидуальном порядке.