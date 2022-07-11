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1 час назад

Кадыров опубликовал третью часть «приключений Зеленского»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новую часть пародийного видео, где якобы президента Украины Владимира Зеленского взяли в батальон «Ахмат».

«Приключения Зеленского. Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон «Ахмат». Правда, на особых условиях, зато до конца жизни», – написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров выразил «отдельную благодарность» российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров родом из Екатеринбурга), которые сняли ролик.

Сыгравший Зеленского в роликах Кадырова актер заявил об угрозах

Ранее Кадыров опубликовал вторую часть пародийного ролика, в котором актера, изображающего президента Украины Владимира Зеленского, в наручниках доставляют в Грозный.

До этого глава Чечни опубликовал первую часть пародийного ролика. В видео актер пародирует Зеленского, который якобы подписывает указ о капитуляции ВСУ, в это время за его спиной стоит Кадыров.

Общество,Видео,Алексей Столяров,Владимир Зеленский,Владимир Кузнецов,Рамзан Кадыров,
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