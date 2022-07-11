В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
51 минуту назад

Обучение езде на электросамокате предложили включить в школьную программу

Motor.ru

Российских школьников стоит начать обучать езде на электросамокате, считает начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин. По его мнению, необходимо разработать соответствующую примерную программу подготовки, в которой будут прописаны часы, которые необходимо отвести на изучение новой дисциплины. В часах и кроется основная загвоздка: их придется «отнять» у других уроков.

Обучение езде на электросамокате предложили включить в школьную программу
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

По словам Митрошина, вопрос о включении уроков по езде на электросамокате должен быть решен на государственном уровне. Он также добавил, что «нет никаких сомнений» в целесообразности введения такого предмета в школьную программу.

Однако сложность заключается именно в часах, которые необходимо выделить на изучение новой дисциплины: для этого придется сократить часы, отведенные других предметам. «Вопрос — у кого этот час отобрать? У физики, у химии, русского языка?» — спросил Митрошин.

При этом он отметил, что лекции на тему безопасного обращения с так называемыми средствами индивидуальной мобильности в российских школах уже проводятся. Такая лекция была подготовлена в прошлом году вместе с памяткой с соответствующей информацией.

Термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ) появился в 2020 году. К такой категории отнесли не только моноколеса, гироскутеры, сегвеи и электросамокаты, но и роликовые коньки и скейты. Однако статус таких средств до сих пор не определен: мощные электросамокаты не раз предлагали признать транспортными средствами, для езды на которых полагается получать права особой категории и оформлять ОСАГО. Также шли разговоры о принудительном ограничении скорости СИМ и обустройстве особых зон для самокатчиков.

Общество,Дмитрий Митрошин,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители