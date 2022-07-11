Обучение езде на электросамокате предложили включить в школьную программу

Российских школьников стоит начать обучать езде на электросамокате, считает начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин. По его мнению, необходимо разработать соответствующую примерную программу подготовки, в которой будут прописаны часы, которые необходимо отвести на изучение новой дисциплины. В часах и кроется основная загвоздка: их придется «отнять» у других уроков.

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По словам Митрошина, вопрос о включении уроков по езде на электросамокате должен быть решен на государственном уровне. Он также добавил, что «нет никаких сомнений» в целесообразности введения такого предмета в школьную программу.

Однако сложность заключается именно в часах, которые необходимо выделить на изучение новой дисциплины: для этого придется сократить часы, отведенные других предметам. «Вопрос — у кого этот час отобрать? У физики, у химии, русского языка?» — спросил Митрошин.

При этом он отметил, что лекции на тему безопасного обращения с так называемыми средствами индивидуальной мобильности в российских школах уже проводятся. Такая лекция была подготовлена в прошлом году вместе с памяткой с соответствующей информацией.