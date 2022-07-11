Стала известна доля курьеров с высшим образованием в Москве

Высшее образование имеют 28% московских курьеров, у 2% из них есть более чем один диплом вуза. Как сообщает «Мослента», об этом свидетельствуют данные одного из сервисов экспресс-доставки, который составил портрет типичного столичного курьера в 2022 году.

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Согласно результатам исследования, 21,5% доставщиков имеют неполное высшее образование. Около половины всех московских курьеров – молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Доля доставщиков старше 45 лет составляет 6%. Большинство респондентов назвали работу курьером неосновной и уточнили, что тратят на нее не более 10 часов в неделю.

Среди плюсов такой подработки участники опроса выделили возможность быстро получить дополнительный доход и самостоятельно планировать свой день.