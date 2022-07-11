Пока вы спали: поездка Байдена ради победы над Россией и протесты на Балканах

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Россию заденет общемировая рецессия

Руководитель МВФ Кристалина Георгиева анонсировала очередное ухудшение прогноза по мировой экономике на фоне санкций против России и украинского кризиса. При этом в апреле прогноз роста мировой экономики на этот год уже был снижен с 4,4% до 3,6%. Как мировая рецессия повлияет на Россию, разбирались «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что сейчас зависимость российской экономики от мировых финансовых рынков куда слабее, чем раньше. Однако в случае глобальной рецессии упадет мировой спрос на российское сырье, что может привести к падению и ВВП страны. Улучшить ситуацию поможет глубокая переработка нефти, которая останется в России.

Украине собирают самолеты

По данным Минобороны России, 10 июля в ходе спецоперации на Украине уничтожены четыре штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29. Однако Киев продолжает получать помощь самолетами, а также запчастями для них из стран бывшего Варшавского договора, пишут «Известия».

По словам военных экспертов, Украина получила в качестве наследства от СССР достаточно большое количество боевых самолетов, однако часть из них долгое время была в полуразобранном состоянии. Сейчас Россия имеет дело с истребителями, восстановление которых было начато осенью прошлого года, а запчасти и помощь с ремонтом предоставили Польша, Болгария и Румыния.

«Северному потоку» вернут турбину

Канада к концу июля может вернуть турбину для «Северного потока», которую отказывалась передавать после ремонта из-за введенных антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

Доставка оборудования через Германию планируется после 14 июля и займет около двух недель. Таким образом, турбина прибудет в Россию уже после окончания технических работ на «Северном потоке» 21 июля. При этом пока неясно, нарастит ли «Газпром» поставки газа в ЕС, так как остается открытым вопрос, где будут ремонтировать оставшиеся машины.

Вашингтон и Брюссель испугались протестов на Балканах

Массовые протесты в Северной Македонии и Албании вынудили глав дипломатии США и Евросоюза Энтони Блинкена и Жозепа Борреля выступить с совместным заявлением в поддержку интеграции балканских стран в ЕС, отмечает «Коммерсант».

Дипломаты выразили надежду, что «ведомые общими ценностями и стандартами ЕС, обе страны готовы сделать следующий шаг к членству в Евросоюзе». При этом жители Северной Македонии недовольны предложенной Францией формулой разрешения национального спора с Болгарией, а в Албании опасаются установления «сербской гегемонии в регионе».

Байден едет к саудитам ради победы над Россией

Президент США Джо Байден начинает ближневосточное турне, в ходе которого надеется заручиться поддержкой Саудовской Аравии в противостоянии с Китаем и Россией. Об этом пишет «Взгляд».