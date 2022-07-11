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1 час назад

В Минздраве РФ анонсировали изменения в системе QR-кодов

Елена Прошина

Систему QR-кодов можно распространить на все прививки, а не только на вакцинацию от COVID-19, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения России, который курирует тему цифровизации медицины, Павла Пугачева.

В Минздраве РФ анонсировали изменения в системе QR-кодов
Фото: ТАССТАСС

«У нас уже есть система, которую можно масштабировать и применять для всех инфекционных заболеваний и программ вакцинации. Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла», — заявил он.

По словам замминистра, многие россияне не помнят, какие прививки им ставили на протяжении жизни. Из-за этого им приходится сдавать дорогостоящие анализы на антитела.

Пугачев отметил, что собранные данные о вакцинации более 80 миллионов граждан страны могут стать первым шагом к созданию цифрового медицинского профиля пациента, сообщил замминистра здравоохранения. Данная система позволит оценить уровень коллективного иммунитета и спрогнозировать риски распространений инфекций для определенного региона.

В электронный формат с QR-кодом планируется перевести как можно больше медицинских документов, чтобы они были доступны пользователям на «Госуслугах».

Общество,Минздрав РФ,
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