В Минздраве РФ анонсировали изменения в системе QR-кодов

Систему QR-кодов можно распространить на все прививки, а не только на вакцинацию от COVID-19, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения России, который курирует тему цифровизации медицины, Павла Пугачева.

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«У нас уже есть система, которую можно масштабировать и применять для всех инфекционных заболеваний и программ вакцинации. Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла», — заявил он.

По словам замминистра, многие россияне не помнят, какие прививки им ставили на протяжении жизни. Из-за этого им приходится сдавать дорогостоящие анализы на антитела.

Пугачев отметил, что собранные данные о вакцинации более 80 миллионов граждан страны могут стать первым шагом к созданию цифрового медицинского профиля пациента, сообщил замминистра здравоохранения. Данная система позволит оценить уровень коллективного иммунитета и спрогнозировать риски распространений инфекций для определенного региона.