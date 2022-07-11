Ученый описал последствия одновременного заражения COVID и оспой обезьян

Будучи в зоне распространения оспы обезьян и COVID-19 человек может стать носителем обоих вирусов, что может осложнить течение болезней, сообщает Ura.ru со ссылкой на доктора биологических наук, профессора Александра Чепурнова.
«Может произойти сочетанная инфекция. Думаю, это вполне возможно. И в индивидуальном порядке это, может быть, осложнит течение той или иной болезни, или одной из них. Но очевидно, что это не приведет к каким-то перекрестам, потому что слишком большое отличие между этими вирусами. Свойство одного не передастся другому. И я не вижу каких-то оснований думать, что один вирус может интерферировать другой, что оспа обезьян способна заблокировать инфицирование коронавирусом», — сообщил медик.
Доктор биологических наук Александр Бутенко также не исключил возможность одновременного заражения оспой обезьян и COVID-19. Он отметил, что такие случаи будут редкими, так как оспа обезьян очень слабо распространена.
В группе наибольшего риска заражения — молодые люди от 18 до 40 лет, у которых один вирус может утяжелить течение другого. Бутенко напомнил, что каждое сопутствующее заболевание в сочетании с последующим коронавирусом утяжелялось. Прежде всего, у тех, кто имел сахарный диабет, нарушение иммунитета, сердечно-сосудистые патологии.