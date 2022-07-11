Ученый описал последствия одновременного заражения COVID и оспой обезьян

«Может произойти сочетанная инфекция. Думаю, это вполне возможно. И в индивидуальном порядке это, может быть, осложнит течение той или иной болезни, или одной из них. Но очевидно, что это не приведет к каким-то перекрестам, потому что слишком большое отличие между этими вирусами. Свойство одного не передастся другому. И я не вижу каких-то оснований думать, что один вирус может интерферировать другой, что оспа обезьян способна заблокировать инфицирование коронавирусом», — сообщил медик.