Китай принял неприятное решение для всех россиян

Возобновление регулярных международных автобусных рейсов на границе Приморья и Китая может быть только после снятия всех противоэпидемиологических ограничений по коронавирусу. Об этом китайская сторона уведомила РФ на заседании совместной рабочей группы по автотранспорту и автодорогам, стало известно KONKURENT.RU.

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Напомним, федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом с 15 июля отменяет все ограничения на пересечение границ России по суше, воде и воздуху. Но туристы смогут выезжать, по сути, только в страны Евросоюза (что в текущей ситуации нецелесообразно) и ЕАЭС (что не каждый захочет в принципе). В Китай же действует только грузовое направление.

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В настоящее время в Китай можно добраться только по воздуху и только из Москвы. При этом 30 июня КНР для авиапассажиров из других стран ввела новые требования. От всех теперь требуется пройти тест на нуклеиновые кислоты за два дня и за один день перед посадкой на рейс. Тестирование должно проводиться в двух разных учреждениях, имеющих юридическую квалификацию в России (централизованное тестирование в специализированных учреждениях Москвы уже не требуется), интервал между двумя тестами должен составлять не менее 24 часов.

При отрицательном результате теста на нуклеиновые кислоты за два дня и за один день перед посадкой необходимо загрузить следующие материалы: главную страницу паспорта или другого проездного документа; два отрицательных отчета о тестах на нуклеиновые кислоты, выданные за два дня и один день перед посадкой; маршрутную квитанцию.

Лица, которые ранее перенесли коронавирус или у которых выявляли положительный результат теста на нуклеиновые кислоты, дополнительно к материалам выше должны предоставить два отрицательных результата теста на нуклеиновой кислоты, сделанные за 14 дней до посадки (интервал между двумя тестами должен составлять более одного дня, ограничения по тестирующим учреждениям отсутствуют, а 14-дневный срок отсчитывается от даты второго тестирования).