Синоптик предупредил об аномальной температуре в центральной России

"Предстоящая неделя стартует с аномально высокой температуры: даже ночью не ниже плюс 15-20 градусов, а днем воздух разогреется от плюс 28 до плюс 33, что на восемь градусов выше нормы, местами не обойдется без дождей. Во вторник через регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями (до 7-12 мм), грозами и шквалом, из-за чего днем резко посвежеет до плюс 19-24 градусов", - написал синоптик.