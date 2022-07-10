Синоптик предупредил об аномальной температуре в центральной России

Температура воздуха в начале недели поднимется до плюс 33 градусов, однако зной будет непродолжительным, вскоре повеет прохладой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предстоящая неделя стартует с аномально высокой температуры: даже ночью не ниже плюс 15-20 градусов, а днем воздух разогреется от плюс 28 до плюс 33, что на восемь градусов выше нормы, местами не обойдется без дождей. Во вторник через регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями (до 7-12 мм), грозами и шквалом, из-за чего днем резко посвежеет до плюс 19-24 градусов", - написал синоптик.
Тишковец отметил, что в среду температура воздуха достигнет многолетней нормы от плюс 22 до 27 градусов тепла, однако потом прогнозируются сильные ливни с грозами, добавил он.