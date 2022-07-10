Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наказать тех, кто согласовал в Петербурге выступление музыкантов «Би-2», одобряющих «украинских подонков». По его словам, петербуржцев унизили, а стадион теперь надо «мыть хлоркой и дихлофосом».

Парламентария цитирует Ura.ru.

«Я вернулся с Донбасса только что, там хоронили детей, которых украинские подонки расстреляли и тут же люди, которые одобрительно относятся к этим подонкам, выступают в Петербурге. Позор. Мне стыдно», - сказал Милонов.

Депутат добавил, что стадион в Петербурге, где выступила группа «Би-2», надо помыть с дихлофосом и хлоркой. Тех, кто согласовал концерт, необходимо наказать за «унижение достоинства петербуржцев».

Накануне в Петербурге московский «Спартак» и «Зенит» разыгрывали Суперкубок России по футболу. На стадионе выступили известные российские музыканты. В их числе была группа «Би-2». Ее зрители встретили оглушительным свистом, проклятиями и матерщиной.

Ранее СМИ писали, что музыканты «Би-2» выступают против спецоперации России на Украине. В конце апреля группа отказалась выступать в Омске в зале, где вывесили лозунг «Zа президента». Музыканты требовали убрать ее или задекорировать, но к компромиссу с организаторами прийти не удалось. В итоге артисты уехали из Омска.

Также СМИ писали со ссылкой на источники в музыкантских кругах, что группу включили в некий черный список исполнителей, «нежелательных по политическим мотивам».