Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии

«Сегодня ровно два года с трансплантации костного мозга. Второй день рождения у нас это называется. Пишу в основном для тех, кто проходит или только была диагностирована лейкемия, лимфома, миелома и прочие кровяные раки. Страшные болезни, но излечится можно. Нужно терпеть, и это очень трудно, я знаю, но верьте. При этом не верьте [тем], кто говорит, что это возьмет год, это минимум два, у меня вот три уже почти. На днях получил очередной молекулярный тест — полная ремиссия», — написал предприниматель.