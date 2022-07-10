Алина Рязанова из Тбилиси изготавливает реалистичные свечи, которые сложно отличить от настоящих десертов, фруктов и цветов. В четверг Ruptly пообщались с рукодельницей и узнали о ее увлечении.

Рязанова рассказала, что по образованию она юрист, однако всегда считала творчество своим призванием. Четыре года назад девушка переехала в Грузию из Казахстана и решила воплотить в жизнь мечту создавать нечто яркое и необычное.

"Лучший вариант из того, что я нашла для себя, как реализоваться в творчестве, - это свечи, которые хочется съесть", - поделилась мастер.

Свечи не только выглядят и пахнут как настоящие сладости, фрукты и ягоды, но и совсем не вредят здоровью: по словам мастера, она создает изделия из сырья, которое применяется даже в пищевой промышленности.