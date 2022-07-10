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22 минуты назад

В России заблокировали сайт немецкой газеты Die Welt

Майк Габриелян

За призывы к экстремизму в России заблокировали сайт немецкой газеты Die Welt. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специальный сервис Роскомнадзора для проверки сайтов.

В России заблокировали сайт немецкой газеты Die Welt
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt по требованию Генпрокуратуры РФ.

«Доступ к сайту www.welt.de был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях», - сказано в сообщении.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц сайта ежедневной британской газеты The Daily Telegraph.

Общество,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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