За призывы к экстремизму в России заблокировали сайт немецкой газеты Die Welt. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специальный сервис Роскомнадзора для проверки сайтов.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt по требованию Генпрокуратуры РФ.
«Доступ к сайту www.welt.de был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях», - сказано в сообщении.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц сайта ежедневной британской газеты The Daily Telegraph.