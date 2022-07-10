Более 80% россиян поддержали возрождение советских брендов

Около 83% россиян хотели бы, чтобы в России возродили советские бренды, передает РИА Новости со ссылкой на исследование «Синергии». Согласно результатам опроса, «вернуть» из СССР, по мнению респондентов, стоит автомобили, еду и напитки, одежду, обувь и парфюмерию, а также бытовую химию.

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Исследование показало, что россияне хотели бы увидеть вновь автомобили бренда «Москвич», «Волга» и «Победа», холодильники «Орск» и велосипеды «Кама». Еще 12% не согласились с этой точкой зрения, а 5% затруднились с ответом.

Сторонники возрождения брендов из СССР объяснили свою позицию тем, что это укрепит экономику и поддержит отечественных предпринимателей — такое мнение высказали 36% и 29% соответственно. Еще 22% считают, что появление советских брендов предотвратит возможный дефицит товаров, 13% предположили, что благодаря такому решению на рынке появится качественная продукция по доступной цене.

Респонденты также указали, в каких отраслях необходимо «реанимировать» бренды. Порядка 26% заявили о важности возрождения автомобилей, чуть меньше, 21%, — о еде и напитков, 15% скучают по обуви и одежде. Меньше всего россияне ностальгируют по парфюмерии и бытовой химии (8%), бытовой технике и электронике (6%), самолетам (3%).

Среди опрошенных есть и те, кто недоверчиво относится к инициативе. Почти половина скептиков (48%) считают, что «реанимированные» бренды не выдержат конкуренции с современными марками в качестве продукции. Еще 24% респондентов считает, что лучше создавать новые бренды.

В целом у россиян положительные ассоциации с советскими товарами, об этом заявили 62% участника опроса. Респонденты связали это с тем, что в СССР делали надежные (84%) и доступные по цене (87%) вещи, которыми пользовались несколько поколений (91%).