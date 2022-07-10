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56 минут назад

Кадыров принес в жертву верблюдов

Ura.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заколол верблюда в честь праздника Курбан-байрам. Об этом Кадыров сообщил в своем telegram-канале.

Кадыров принес в жертву верблюдов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По сложившейся традиции мы вместе с внуками Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова закололи жертвенных верблюдов от каждого члена нашей семьи в честь благословенного праздника Ид аль-Адха. Их мясо раздали всем нуждающимся», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он рассказал, что приехал для этого в свое родовое село Ахмат-Юрт.

Курбан-байрам проходит с 8 по 12 июля. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман. По его словам, этот праздник несет нравственный и духовный смысл, а также сберегает добро и милосердие, передают «Невские новости».

Общество,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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