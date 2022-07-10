Кадыров принес в жертву верблюдов

«По сложившейся традиции мы вместе с внуками Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова закололи жертвенных верблюдов от каждого члена нашей семьи в честь благословенного праздника Ид аль-Адха. Их мясо раздали всем нуждающимся», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он рассказал, что приехал для этого в свое родовое село Ахмат-Юрт.