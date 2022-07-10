В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
23 минуты назад

Раскрыт еще один симптом коронавируса

Елена Прошина

Иммунологи из Великобритании обнаружили еще один симптом COVID-19. Профессор Люк О’Нил выразил уверенность, что ночная потливость указывает на заболевание коронавирусом. Об этом пишет «МК» со ссылкой на британское издание The Sun.

Раскрыт еще один симптом коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт отмечает, что симптомом COVID-19 следует считать только очень сильное потоотделение, при котором промокает и одежда для сна, и постельное белье. Этому симптому в равной степени подвержены и взрослые, и дети. При этом усиленное потоотделение никак не связано с повышенной температурой тела.

В России выявили 3539 случаев коронавируса

Профессор Люк О’Нил подчеркнул, что этот симптом характерен для последнего варианта омикрон-штамма. Он предположил, что новые симптомы COVID-19 — результат встречи иммунной системы с новой, мутировавшей версией вируса. Эксперт уверен, что именно поэтому появляются обновленные варианты заболевания.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число заражений коронавирусом в мире резко возросло. По его словам, только за последние две недели показатель увеличился почти на 30%.

За последние сутки в России зафиксировано 3,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Примерно трети инфицированных понадобилась госпитализация.

Общество,ВОЗ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители