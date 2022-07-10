Раскрыт еще один симптом коронавируса

Иммунологи из Великобритании обнаружили еще один симптом COVID-19. Профессор Люк О’Нил выразил уверенность, что ночная потливость указывает на заболевание коронавирусом. Об этом пишет «МК» со ссылкой на британское издание The Sun.

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Эксперт отмечает, что симптомом COVID-19 следует считать только очень сильное потоотделение, при котором промокает и одежда для сна, и постельное белье. Этому симптому в равной степени подвержены и взрослые, и дети. При этом усиленное потоотделение никак не связано с повышенной температурой тела.

Профессор Люк О’Нил подчеркнул, что этот симптом характерен для последнего варианта омикрон-штамма. Он предположил, что новые симптомы COVID-19 — результат встречи иммунной системы с новой, мутировавшей версией вируса. Эксперт уверен, что именно поэтому появляются обновленные варианты заболевания.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число заражений коронавирусом в мире резко возросло. По его словам, только за последние две недели показатель увеличился почти на 30%.