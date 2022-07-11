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53 минуты назад

МИД рекомендует россиянам соблюдать осторожность на Шри-Ланке

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

МИД России рекомендует находящимся на Шри-Ланке россиянам соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

МИД рекомендует россиянам соблюдать осторожность на Шри-Ланке
Фото: ТАССТАСС

«Находящимся в Шри-Ланке российским гражданам рекомендуем соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей», – говорится в документе на сайте министерства.

Накануне Евросоюз призвал стороны конфликта в Шри-Ланке к диалогу и демократической трансформации. В субботу протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки. Позже участники акций протеста в Шри-Ланке захватили резиденцию премьер-министра. Через некоторое время премьер Ранил Викрамасингхе подтвердил, что покинет свой пост. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен покинуть свой пост 13 июля.

Общество,Политика,МИД России,ЕС,
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