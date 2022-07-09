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19 минут назад

Губернатор Куйвашев иронично ответил на слова Вассермана о ЛГБТ

Майк Габриелян

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал слова депутата Госдумы Анатолия Вассермана о том, что Екатеринбург - один из трех российских «центров гомосексуализма».

Губернатор иронично ответил на слова Вассермана о ЛГБТ
Фото: ТАССТАСС

«В очередной раз кто-то решил, что все знает о Екатеринбурге». Анатолий Вассерман заявил, что в нашем городе "процветает тяга к гомосексуализму"», - написал Куйвашев в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что с одной стороны ему приятно, что Екатеринбург, как «третью столицу», поставили в один ряд с Москвой и Петербургом.

«С другой стороны, магистр "Своей игры" в очередной раз доказал, что эрудиция и ум - разные вещи», - добавил Куйвашев.

По словам губернатора, вывод Вассермана ему непонятен, ведь ежегодно в Екатеринбурге «растет число многодетных семей». Поэтому он пригласил депутата посетить город и «рассказать, чем он, по-вашему, так отличается от других».

Ранее Вассерман заявил, что тяга к гомосексуальному поведению характерна для крупных городов и «центрами сосредоточения гомосексуалов» в России являются Москва, Петербург и Екатеринбург.

Общество,Евгений Куйвашев,Анатолий Вассерман,Госдума,
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