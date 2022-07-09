Губернатор иронично ответил на слова Вассермана о ЛГБТ

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«В очередной раз кто-то решил, что все знает о Екатеринбурге». Анатолий Вассерман заявил, что в нашем городе "процветает тяга к гомосексуализму"», - написал Куйвашев в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что с одной стороны ему приятно, что Екатеринбург, как «третью столицу», поставили в один ряд с Москвой и Петербургом.

«С другой стороны, магистр "Своей игры" в очередной раз доказал, что эрудиция и ум - разные вещи», - добавил Куйвашев.

По словам губернатора, вывод Вассермана ему непонятен, ведь ежегодно в Екатеринбурге «растет число многодетных семей». Поэтому он пригласил депутата посетить город и «рассказать, чем он, по-вашему, так отличается от других».